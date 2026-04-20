Житель Карелии вынужден выбивать свою зарплату через суд

Прокуратура Костомукши провела проверку по обращению жителя города, который не мог добиться выплаты ему зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным источника, с 2023 года мужчина работает на предприятии, которое занимается грузоперевозками. Долгое время работодатель не платил ему зарплату. Прокуратура включилась в дело, направила в суд заявление о взыскании с предприятия задержанной зарплаты работника, а также процентов за задержку зарплаты и компенсации морального вреда. В итоге суд встал на сторону надзорного органа и обязал работодателя выплатить мужчине 250 тысяч рублей.

После вступления решения суда в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

