Автомобиль сбил ребенка в Петрозаводске, водитель решил скрыться

Госавтоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев дорожной аварии, произошедшей в 13:20 17 апреля в районе дома №50 по Лососинскому шоссе.

По данным ГАИ, неустановленный водитель проехал на своем автомобиле на красный сигнал светофора и сбил десятилетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на зеленый свет на велосипеде, не спешившись. Школьница получила травмы в ДТП, после этого она вместе с родителями обратилась за медицинской помощью. Водитель уехал с места аварии, в ГАИ о случившемся не сообщил.

Всех, кто располагает информацией об инциденте, просят звонить по круглосуточному телефону дежурной группы 715-900.

Ранее сообщалось о том, что на том же Лососинском шоссе 79-летний водитель сбил 11-летнего ребенка.