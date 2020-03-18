Житель Карелии выиграл квартиру в лотерею

Житель Карелии Алексей Вуколин стал обладателем квартиры стоимостью полтора миллиона рублей. Мужчине улыбнулась удача в 374-м розыгрыше «Жилищной лотереи» от «Столото», сообщает пресс-служба лотереи.

Победитель признался, что раньше никогда не участвовал в лотереях. Билет он получил в подарок от брата на день рождения.

Брат купил два билета в продуктовом магазине. Один оставил себе, а второй отдал мне. Я отреагировал с большим интересом на такой оригинальный подарок. А когда узнал о выигрыше, то пришел в восторг!

- рассказал победитель.

Вуколин признался, что заберет приз деньгами. Часть суммы отдаст брату, остальное потратит на строительство дома, которое уже начато. Сейчас мужчина на пенсии, до этого работал в МВД.