18 марта 2020, 13:22
Житель Карелии выиграл квартиру в лотерею
Алексею Вуколину повезло в 374-м тираже «Жилищной лотереи»
Житель Карелии Алексей Вуколин стал обладателем квартиры стоимостью полтора миллиона рублей. Мужчине улыбнулась удача в 374-м розыгрыше «Жилищной лотереи» от «Столото», сообщает пресс-служба лотереи.
Победитель признался, что раньше никогда не участвовал в лотереях. Билет он получил в подарок от брата на день рождения.
Брат купил два билета в продуктовом магазине. Один оставил себе, а второй отдал мне. Я отреагировал с большим интересом на такой оригинальный подарок. А когда узнал о выигрыше, то пришел в восторг!
- рассказал победитель.
Вуколин признался, что заберет приз деньгами. Часть суммы отдаст брату, остальное потратит на строительство дома, которое уже начато. Сейчас мужчина на пенсии, до этого работал в МВД.