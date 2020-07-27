Житель Карелии въехал на мопеде в столб, а затем попал под УАЗ

Серьезное ДТП с участием водителя мопеда произошло в минувшее воскресенье, 26 июля, у дома №160 в поселке Ладва Прионежского района Карелии, сообщает ГИБДД по РК.

«В 11:45 водитель мопеда «WELS» при выполнении обгона не справился с управлением и наехал на столб, после чего совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем УАЗ. В результате ДТП водитель мопеда, 56-летний местный житель, получил травмы»,

– говорится в сводке дорожной полиции.

Ранее мы писали о том, что в Питкярантском районе в этот же день в ДТП попал мотоциклист, наехав на выбоину на дороге.