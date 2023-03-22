Житель Карелии угрожал взорвать Финляндский вокзал

Уроженца Карелии задержали в Петербурге. По данным издания «Мойка78», мужчина угрожал, что взорвет Финляндский вокзал. Злоумышленника взяли в хостеле.

Он приехал из Карелии, остановился в гостинице на улице Гончарной и со своего мобильника позвонил по номеру «112». Мужчина сказал, что вокзал заминирован и будет взорван.

Естественно, его тут же вычислили и приехали в хостел. Полицейские изъяли смартфон, обычную сим-карту и два номера imei.

Возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет, не связан ли фигурант и с другими подобными преступлениями. // фото: pxhere.com