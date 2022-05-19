Житель Карелии совершил преступление, пока лежал в больнице

В Сегежском районе закончено расследование уголовного дела о краже в больнице. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По версии следствия, 45-летний пациент больницы увидел смартфон на общей кухне и решил оставить его себе. Мужчина передал гаджет своей сожительнице вместе с другими вещами. Телефоном он планировал пользоваться после выписки.

Подозреваемого нашли сотрудники уголовного розыска. Телефон возвращен владельцу.

Фигуранту уголовного дела грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: pixabay.com/orzalaga