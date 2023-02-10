Житель Карелии приревновал супругу и угрожал ей ножом

В Пудожском районе члены добровольной народной дружины помогли полиции не допустить трагедии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Инцидент произошел в поселке Кривцы. По данным ведомства, местный житель 1981 года рождения выпил и приревновал свою жену. Мужчина схватил нож и начал угрожать женщине. Информация об этом попала к дружинникам, они передали ее в полицию и сами отправились на место происшествия.

Беды не случилось благодаря оперативным действиям неравнодушных людей. В отношении ревнивого мужа возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. // Фото: unsplash.com