Житель Карелии поверил Интернет-мошенникам и остался без крупной суммы

В полицию Сортавальского района обратился 40-летний местный житель, который стал жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он нашел в Интернете объявление о продаже лодочного мотора. По просьбе продавца покупатель перечислил на указанный счет 255 тысяч рублей. Но товара так и не дождался. Продавец перестал выходить на связь.

По заявлению мужчины проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося. Фото: pixabay.com/Evgeny