28 марта 2022, 12:13
Петрозаводчанин отказался оплатить счет в ресторане и попал в полицию
Росгвардейцы вмешались в скандал в заведении общепита
Вечером 27 марта на пульт вневедомственной охраны Петрозаводска поступил сигнал из охраняемого ресторана. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Прибывшие на место вызова росгвардейцы выяснили, что один из посетителей отказался оплачивать счет. Администрация ресторана написала заявление на него.
Нарушитель спокойствия был задержан и доставлен в полицию, где была установлена его личность. Мотивы 43-летнего жителя карельской столицы остались неизвестными. Фото: pixabay.com/Foodart