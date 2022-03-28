Петрозаводчанин отказался оплатить счет в ресторане и попал в полицию

Вечером 27 марта на пульт вневедомственной охраны Петрозаводска поступил сигнал из охраняемого ресторана. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Прибывшие на место вызова росгвардейцы выяснили, что один из посетителей отказался оплачивать счет. Администрация ресторана написала заявление на него.

Нарушитель спокойствия был задержан и доставлен в полицию, где была установлена его личность. Мотивы 43-летнего жителя карельской столицы остались неизвестными. Фото: pixabay.com/Foodart