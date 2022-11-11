Житель Карелии потратил чужие деньги и пойдет под суд

В полицию Кондопожского района обратилась 41-летняя жительница одного из поселков. Женщина рассказала, что у нее пропали деньги с банковского счета, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что недавно к ней обратился приятель, попросивший одолжить денег на водку. У женщины наличных не было, и она дала товарищу свою банковскую карту. Вскоре тот вернул платежный инструмент, однако, владелица сразу не проверила счет. А чуть позже обнаружила, что с него пропали 4000 рублей.

Выяснилось, что 44-летний мужчина, получив карту, не стал ограничивать себя одной бутылкой. Он закупился в нескольких магазинах, а также сходил в кафе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. На время следствия подозреваемый находится под подпиской о невыезде. // Фото: unsplash.com