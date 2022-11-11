Пропавшего в Карелии спасателя нашли мертвым

В Сегеже найден мертвым пропавший спасатель. Об этом сообщили в паблике четвертого отряда ФПС по РК.

Напомним, 51-летний мужчина перестал выходить на связь 29 октября. Его коллегами были организованы поиски пропавшего. В течение полутора недель судьба спасателя оставалась неизвестной.

Причины смерти мужчины не раскрываются. Однако, судя по комментариям знакомых с ситуацией людей, она могла иметь насильственный характер. // Фото: unsplash.com