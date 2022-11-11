Появились подробности пожара – пострадавший спасал сварочный аппарат

Стали известны подробности пожара в бане на улице Молодежная в Пряже. Впрочем, причины возгорания еще предстоит выяснить специалистам.

Пожар вспыхнул вечером 10 ноября. В ликвидации возгорания участвовали пожарные из Пряжи и поселка Матросы.

Спасатели не дали огню перекинуться на дом. Тем не менее от высокой температуры незначительно, на площади один квадратный метр, пострадали обшивка дома и окно. Также травмы получил мужчина, 1980 года рождения. Он пытался спасти сварочный аппарат из бани.

«У пострадавшего врачи диагностировали ожоги пламенем головы, спины и шеи 2-3-й степени на площади 11%»,

- сообщил источник «Петрозаводск говорит».

Мужчину госпитализировали в БСМП в Петрозаводск. // фото: «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району»