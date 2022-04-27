Житель Карелии после конфликта с соседкой порезал колеса ее автомобиля

В столице Северного Приладожья бытовой конфликт соседей вылился в уголовное преследование.

Зимой прошлого года житель Сортавалы после конфликта с женщиной решил ей отомстить. Мужчина взял кухонный нож, которым повредил колеса на автомобиле соседки. Шины оказались испорчены. Ущерб превысил семь тысяч рублей. 39-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела об умышленном уничтожении чужого имущества, рассказали в прокуратуре.

Мужчина вину признал, возместил женщине ущерб. Вместе с потерпевшей он подал ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с примирением сторон.

Против выступил гособвинитель. Суд отказал в ходатайстве. Дело рассмотрели по существу. В итоге суд приговорил мужчину к 180 часам обязательных работ. Приговор пока не вступил в силу. (фото epp.genproc.gov.ru)