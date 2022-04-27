Не платившего алименты на дочь горе-отца отправили в колонию-поселение

35-летний костомукшанин заработал уголовное дело и судимость из-за того, что не выплачивал алименты на ребенка. Уважительных причин у него не было.

В прокуратуре рассказали, что задолженность по алиментам у мужчины была уже с 2012 года. В апреле 2021 года мужчину привлекли к административной ответственности. Тогда ему назначили 60 часов обязательных работ. Мужчину наказание отбыл, но на работу так и не устроился и деньги на содержание дочери не платил. Осенью его осудили по уголовной статье и приговорили к исправительным работам. Но и этот приговор не подействовал на горе-отца. В результате в отношении него возбудили еще одно уголовное дело о невыплате алиментов.

Виновному по совокупности приговоров назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в силу еще не вступил. (фото pixabay.com, qimono)