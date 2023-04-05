Житель Карелии пошел в гости и стал жертвой преступления

В полицию Костомукши обратился местный житель. Мужчина рассказал, что у него украли банковскую карту, после чего происходили незаконные списания, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он пошел в гости к родственнице. Там проходило застолье, и мужчина присоединился к нему. В какой-то момент он уснул, а когда проснулся, обнаружил на телефоне уведомления о покупках, которые он не совершал.

Выяснилось, что двое участников застолья похитили карту потерпевшего. 36-летний и 39-летний мужчины более десяти раз сходили в магазины и накупили алкоголя и продуктов на 12 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com