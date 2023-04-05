Соседи схватились на дороге в Деревянке, один покалечил другого

Два соседа встретились на дороге в поселке Деревянка Прионежского района и поссорились. В результате один мужчина так сильно избил другого, что тот вынужден был очень долго лечиться, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент случился в июне минувшего года. Агрессор нанес потерпевшему множество ударов руками и ногами по телу, потом сильно обхватил и сдавил грудную клетку.

Телесные повреждения были позднее квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Свою вину 42-летний мужчина признал. Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с осужденного компенсацию причиненного морального вреда в размере 400 тысяч рублей. // фото: freepik.com