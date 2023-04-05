Мужчина отказал подруге в помощи по дому и получил удар ножом в живот

Жительницу Муезерского района признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью сожителя. Она ранила его в живот ножом, разозлившись на отказ помочь по хозяйству, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Пара в ноябре прошлого года вместе пила пиво, женщина попросила друга помочь по дому, но он отказался. Сожители поссорились из-за этого, мужчина ушел.

Когда он возвратился, посиделки с пивом продолжились, но конфликт разгорелся вновь. Женщина пошла чистить картошку, друг подошел сзади и схватил ее за плечо. «Отстань от меня!», - крикнула она, развернулась и ударила ножом в живот.

В суде женщина признала свою вину и сожалела, что так вышло. Объяснила, что не хотела ранить мужчину, все произошло случайно, просила простить ее. Даму приговорили к двум годам лишения свободы условно. // фото: PaulBiryukov/istockphoto.com