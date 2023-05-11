Житель Карелии пошел в гости и был обворован

В Калевальском районе под суд пойдет 28-летний житель одного из поселков. Он обвиняется в двух кражах, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным следствия, в один из дней мужчина выпивал в компании и украл мобильный телефон одного из гостей. В чехле он нашел банковскую карту и далее несколько раз расплатился ей в магазинах.

В ходе следствия подозреваемый раскаялся и возместил ущерб. Уголовное дело направлено для утверждения в прокуратуру. // Фото: unsplash.com