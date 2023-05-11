Мужчину расстреляли на Кукковке, на след убийцы вышли спустя 20 лет

53-летнего уроженца поселка Зеленоборский Мурманской области обвиняют в убийстве петрозаводчанина, совершенном в 2003 году.

По версии следователей, в октябре 2003 года между мужчиной и 34-летним жителем Петрозаводска в ресторане возник конфликт, потом мужчины подрались. Северянин узнал адрес проживания петрозаводчанина и приехал к его дому на Балтийскую улицу. С собой он взял пистолет с глушителем, сообщили в прокуратуре.

На улице между мужчинами вновь произошла драка, северянин стал целиться в горожанина, тот попытался убежать. Стрелок выпустил в него пять пуль, когда петрозаводчанин упал, то выстрелил в голову. После убийства северянин сжег в лесу машину, чтобы замести следы.

Преступление удалось раскрыть благодаря пуле, извлеченной из тела петрозаводчанина. Экспертизу провели в феврале 2023 года. Пуля привела к пистолету, из которого в 2006 году был убит мужчина в Мурманске.

В результате удалось установить причастность к убийству северянина, мужчина сознался. Уголовное дело рассмотрит Петрозаводский горсуд. // фото unsplash.com