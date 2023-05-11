Черный дым валил из многоэтажного дома на Варкауса

Утром 11 мая в доме на набережной Варкауса в столице Карелии произошел пожар. Запах дыма почувствовали даже на Кукковке.

В 08:02 к дому на Варкауса, 33, подъехали полиция, за ней «скорая», потом пожарные.

По сообщению «Столицы на Онего», пожар произошел в квартире на девятом этаже. Причины ЧП и виновных предстоит установить. // фото на главной скриншот камеры наблюдения CityLink/ в тексте читателя «Столицы на Онего»