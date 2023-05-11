Женщину будут судить в Карелии за истязания собственного ребенка

В Сегеже будут судить 38-летнюю женщину, которую обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, мать не занималась развитием и воспитанием своей дочери 2018 года рождения, не заботилась о ее здоровье. Женщина, пребывавшая в состоянии длительного алкогольного опьянения, содержала квартиру в антисанитарных условиях, на долгое время оставляла дочку без присмотра. Более того, под видом воспитательных мер мать избивала ребенка.

В апреле 2022 года при поступлении информации в полицию о том, что девочка находится в опасности, ее немедленно изъяли из семьи.

Расследование уголовного дела в отношении сегежанки завершено. Ей грозит до трех лет лишения свободы. // Фото СК