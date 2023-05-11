Девятиклассник умер в российской школе

10 мая в одной из московских школ произошла трагедия. В стенах здания умер девятиклассник.

По сообщению МК, 15-летнему школьнику стало плохо после урока физкультуры.

Мальчику стало плохо, он потерял сознание, учитель вызвала «скорую», но, несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не смогли.

Полиция организовала проверку. Погибший подросток рос в многодетной семье, несколько лет назад один из его братьев умер в годовалом возрасте. // фото unsplash.com