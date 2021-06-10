Житель Карелии получил обязательные работы за пьяную езду

В Калевале 45-летний местный житель осужден за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным следствия, в марте 2021 года мужчину лишили прав за пьяную езду. Несмотря на это, он продолжил водить машину и уже в апреле снова попался в нетрезвом виде сотрудникам ГИБДД.

В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Фото delo.ua