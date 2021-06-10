Арестован бывший карельский чиновник, обвиняемый в получении взятки

В Карелии арестован бывший заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Экс-чиновник подозревается в получении взятки в значительном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Установлено, что в 2019-2020 годах обвиняемый получил от представителей коммерческой фирмы 50 тысяч рублей за положительный результат проверки соблюдения компанией законодательства РФ при проведении работ, связанных с использованием недр.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки. Расследование уголовного дела продолжается. Фото ridus.ru