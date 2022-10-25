Житель Карелии получил компенсацию после травмирования на работе

Прокуратура Лоухского района защитила права работника горнопромышленного предприятия, пострадавшего на работе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного органа.

Мужчина получил тяжелую травму в результате несчастного случая, который произошел в 2021 году при погрузке блочного камня. ЧП произошло из-за нарушения требований охраны труда. Мужчина долгое время лечился в медицинских учреждениях Лоухского района и Петрозаводска. Из-за травмы он частично лишился трудоспособности.

С предприятия в пользу пострадавшего взысканы расходы на лекарства и средства реабилитации - 25 тысяч рублей. Также ему присудили 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Фото: unsplash.com