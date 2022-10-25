25 октября 2022, 10:52
Житель Карелии получил компенсацию после травмирования на работе
Прокуратура встала на защиту мужчины, пострадавшего на производстве
Прокуратура Лоухского района защитила права работника горнопромышленного предприятия, пострадавшего на работе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного органа.
Мужчина получил тяжелую травму в результате несчастного случая, который произошел в 2021 году при погрузке блочного камня. ЧП произошло из-за нарушения требований охраны труда. Мужчина долгое время лечился в медицинских учреждениях Лоухского района и Петрозаводска. Из-за травмы он частично лишился трудоспособности.
С предприятия в пользу пострадавшего взысканы расходы на лекарства и средства реабилитации - 25 тысяч рублей. Также ему присудили 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Фото: unsplash.com