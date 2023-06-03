Житель Карелии погиб в ходе специальной военной операции

Похоронка пришла в Пудожский район. В ходе специальной военной операции погиб житель поселка Пяльма Евгений Трушников, 1987 года рождения. Трагическое сообщение опубликовано в группе администрации Пяльмского поселения в социальной сети.

Власти Пяльмы принесли соболезнования родным и близким. Руководство поселка попросило местных жителей помочь с организацией похорон.

«В ходе специальной военной операции погиб наш земляк Трушников Евгений Леонидович, 21.06.1987 г.р. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Обращаемся к жителям поселения об оказании помощи на организацию похорон», - говорится в обращении пяльмской администрации. // фото на главной unsplash.com/ фото VK-паблик администрации поселения