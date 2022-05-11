Житель Карелии по пути из колонии домой совершил новое преступление

В Калевальском районе участковый во время работы в одной из деревень получил сообщение об угоне. Имелись основания полагать, что преступник едет именно в этот населенный пункт. Вскоре полицейский увидел автомобиль и задержал подозреваемого, после чего выяснил детали произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что 41-летний житель Карелии возвращался домой после отбытия наказания в исправительном учреждении. По пути он заглянул в один из поселков к приятелю. Тот приютил гостя, снабдил его одеждой и обувью. Визит занял пару дней. Затем гость забрал ключи от автомобиля своего друга, завел его и поехал в родную деревню.

По факту угона возбуждено и расследуется уголовное дело. Фото: pixabay.com/Ichigo121212