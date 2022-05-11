Рабочий погиб на животноводческой ферме в Олонецком районе

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека. Трагический инцидент произошел 3 мая в Олонецком районе в подсобке фермы по разведению молочного крупного рогатого скота.

45-летний мужчина выполнял работы на редукторе транспортера навозоудаления, рассказали в пресс-службе Следкома Карелии. Рабочий получил телесные повреждения и умер на месте.

Обстоятельства гибели рабочего устанавливаются, также устанавливают должностных лиц, на которых возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности. Следователи допрашивают свидетелей. Назначены экспертизы. (фото СУ СК по РК)