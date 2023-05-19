Житель Карелии переехал и получил срок за получение «северной» пенсии

Пенсию по выслуге лет оформил в Карелии 49-летний мужчина и в 2014 году переехал в Белгородскую область. В итоге он попал на скамью подсудимых как крупный мошенник, сообщили в СУ СКР по региону.

Его уличили в том, что он не сообщил в отдел пенсионного обслуживания о смене места жительства. Поэтому пенсионеру до 2020 года перечисляли выплаты с повышенным районным коэффициентом. Но он не соответствовал местности проживания.

- В результате противоправных действий подсудимого в период с 2014 по 2020 годы сумма незаконно полученных денежных средств превысила 343 тысячи рублей,

- рассказали в ведомстве.

Преступление совместно раскрыли следователи СК и сотрудники УФСБ России по Карелии.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы условно на десять месяцев с испытательным сроком один год шесть месяцев. // фото: freepik.com