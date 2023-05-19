Группу торговцев «солью» обезвредили в Петрозаводске

Расследование уголовного дела в отношении группы наркоторговцев завершили в Карелии. Материалы следователям предоставили наркополицейские, сообщили в МВД Карелии.

Они задержали закладчика «солей» еще прошлой весной, при этом имели информацию еще о трех причастных к преступлениям. Потом полицейские установили, что всего в банде состоит восемь человек, младшему 16 лет, а старшему – 40.

Наркотики продавали в интересах интернет-магазина в Петрозаводске и Кондопоге. У подозреваемых изъяли почти килограмм запрещенных веществ.

Скоро злоумышленников будут судить, причем одного не только за распространение наркотиков, но и за вовлечение в незаконную деятельность несовершеннолетнего. // фото: МВД Карелии