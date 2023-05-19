Двое маленьких детей сегодня серьезно пострадали в ДТП в Петрозаводске

Несчастье произошло 19 мая на дороге в Петрозаводске. Пострадали 10-летний и 11-летний дети, сообщил глава минздрава Карелии Михаил Охлопков, ссылаясь на МЧС.

Автомобиль сбил детей около дома № 28 на Мурманской улице. Обоих доставили в Детскую республиканскую больницу. У них сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма.

Состояние пострадавших не уточняется, им оказывают помощь врачи. Дети 2012 и 2013 г.р. // фото: unsplash.com