Автоледи на иномарке спровоцировала групповое ДТП на пустом месте

Утром 19 мая странное ДТП произошло в карельской столице. Очевидец прислал в редакцию фотографии.

По его словам, девушка на иномарке выезжала на улицу «Правды» с Зарецкого проезда. На дороге практически не было транспорта, но автоледи умудрилась врезаться в двигавшуюся впереди легковушку. Там за рулем тоже была молодая женщина.

В результате вторую машину отбросило на мини-погрузчик, ехавший по главной дороге.

К моменту, когда был сделан снимок, обе автоледи сидели в своих машинах и ждали приезда наряда ДПС.

Позднее в соцсетях опубликовали видео аварии. Судя по кадрам ролика, она произошла в 08:43. // фото: «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии»/ВКонтакте