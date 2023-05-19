Троллейбус в Петрозаводске только чудом не сбил юных велосипедистов

Двое подростков едва не пострадали 18 мая днем в Петрозаводске. Наш читатель прислал в редакцию видео этого инцидента.

Мальчишки мчались на велосипеде по пешеходному переходу на улице «Правды» и чуть не попали под колеса троллейбуса. Дети ехали на зеленый сигнал светофора, в этот момент троллейбус поворачивал и не остановился.

Вероятно, водитель просто не успел среагировать вовремя – велосипед с двумя ребятами двигался очень быстро, они не сошли с него, как того требуют правила.

Трагедия не произошла только чудом. Происходящее попало в кадр видеорегистратора. // фото, видео: Дмитрий Михайлов

Двое подростков едва не пострадали 18 мая днем в Петрозаводске. Наш читатель прислал в редакцию видео этого инцидента.