19 мая 2023, 09:44
Троллейбус в Петрозаводске только чудом не сбил юных велосипедистов
Днем 18 мая в карельской столице могло произойти серьезное ДТП
Двое подростков едва не пострадали 18 мая днем в Петрозаводске. Наш читатель прислал в редакцию видео этого инцидента.
Мальчишки мчались на велосипеде по пешеходному переходу на улице «Правды» и чуть не попали под колеса троллейбуса. Дети ехали на зеленый сигнал светофора, в этот момент троллейбус поворачивал и не остановился.
Вероятно, водитель просто не успел среагировать вовремя – велосипед с двумя ребятами двигался очень быстро, они не сошли с него, как того требуют правила.
Трагедия не произошла только чудом. Происходящее попало в кадр видеорегистратора. // фото, видео: Дмитрий Михайлов
Двое подростков едва не пострадали 18 мая днем в Петрозаводске. Наш читатель прислал в редакцию видео этого инцидента.