31 августа 2020, 15:53
Житель Карелии ответит в суде за то, что ударил полицейского рукой
Обвиняемому мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за применение насилия в отношении стража порядка
34-летний мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти, предстанет перед судом в Муезерском районе.
В апреле полицейские на улице поселка Ледмозеро попытались получить объяснения от мужчины по заявлению о краже. Мужчина был пьян и отказался что-либо говорить.
По версии карельского Следкома, мужчина ударил одного из полицейских рукой, после чего его задержали и доставили в отделение. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.