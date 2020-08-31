31 августа 2020, 15:53
Происшествия

Житель Карелии ответит в суде за то, что ударил полицейского рукой

Обвиняемому мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за применение насилия в отношении стража порядка

34-летний мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти, предстанет перед судом в Муезерском районе.

В апреле полицейские на улице поселка Ледмозеро попытались получить объяснения от мужчины по заявлению о краже. Мужчина был пьян и отказался что-либо говорить.

По версии карельского Следкома, мужчина ударил одного из полицейских рукой, после чего его задержали и доставили в отделение. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Метки: 
Полиция
новости Карелии
Ледмозеро
алкоголь
Следком по РК