Житель Карелии отправился на рыбалку и пропал

62-летний мужчина пропал в Карелии. Сергей Юрьевич Тарасов 17 июля уехал на рыбалку из деревни Алекка Эссойльского поселения и не вернулся.

Поисковики из отряда «ЛизаАлерт» просят неравнодушных жителей Карелии помочь с поисками мужчины.

Приметы: рост 170 см, плотное телосложение, волосы седые.

Был одет: зеленый камуфляжный костюм, серый свитер, кепка.

Информацию о пропавшем мужчине можно сообщать на короткий номер 112 или 8 (800) 700-54-52.