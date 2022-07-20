20 июля 2022, 16:30
Житель Карелии отправился на рыбалку и пропал
Поисковики попросили жителей республики помочь найти 62-летнего Сергея Тарасова
62-летний мужчина пропал в Карелии. Сергей Юрьевич Тарасов 17 июля уехал на рыбалку из деревни Алекка Эссойльского поселения и не вернулся.
Поисковики из отряда «ЛизаАлерт» просят неравнодушных жителей Карелии помочь с поисками мужчины.
Приметы: рост 170 см, плотное телосложение, волосы седые.
Был одет: зеленый камуфляжный костюм, серый свитер, кепка.
Информацию о пропавшем мужчине можно сообщать на короткий номер 112 или 8 (800) 700-54-52.