65-летняя женщина погибла в своей квартире в Кеми

После пожара в жилом доме в Кеми, в результате которого погиб один человек, следователи организовали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по РК.

ЧП произошло ночью 19 июля в трехэтажном жилом доме на Пролетарском проспекте. Спасатели эвакуировали людей из опасной зоны.

В сгоревшей квартире спасатели обнаружили тело женщины, 1957 года рождения. Следователи Кемского межрайонного следственного отдела СК по Карелии организовали доследственную проверку.

Следователи установят обстоятельства ЧП, причину возгорания, смерти женщины, после чего будет принято процессуальное решение. Среди версий трагедии рассматривается неосторожное обращение с огнем. (фото скриншот видео группы «Пожарная охрана Кемского района»)