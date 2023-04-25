Житель Карелии отомстил выгнавшей его из дома сожительнице

В полицию Пудожа обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что у нее пропал паспорт. Горожанка хранила его в одном и том же месте, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что к хищению документа причастен 36-летний мужчина. Раньше он жил с потерпевшей, но затем женщина его прогнала. Чтобы отомстить сожительнице, пудожанин украл ее паспорт.

За свой поступок мужчине придется ответить. В рамках возбужденного уголовного дела ему грозит штраф, исправительные работы или арест на срок до трех месяцев. // Фото: unsplash.com