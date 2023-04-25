Конфликт в кафе в Карелии завершился поножовщиной

В полицию Беломорска обратились работники районной больницы. Туда с колото-резаными ранами груди поступил 47-летний мужчина, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Участковый разобрался в произошедшем. Выяснилось, что горожанин пострадал во время конфликта в кафе. Между двумя мужчинами вспыхнула ссора, один из них достал нож и нанес несколько ранений другому. 35-летнего нападавшего задержали. Ранее проблем с законом у него не было.

Нанесенные потерпевшему ранения квалифицированы как легкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. // Фото: freepik.com