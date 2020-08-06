Житель Карелии ограбил магазин в свой день рождения

В Олонце мужчина решился на ограбление магазина в свой день рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

В один из дней местный житель отмечал свой праздник. Когда закончился алкоголь, мужчина решил купить еще, но денег не хватало. Тогда он отправился в магазин, спрятал под одежду бутылку спиртного и отправился к выходу. На улице грабителя догнала продавщица, но он убежал. Алкоголь, как и планировал, выпил.

Следствие собрало достаточное количество доказательств виновности 46-летнего олончанина. Уголовное дело против него направлено в суд.