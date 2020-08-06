Пожарные спасли женщину, заблудившуюся в лесу под Петрозаводском

Вчера вечером, в 17 часов 16 минут, на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи.

Звонивший сообщил, что в Прионежском районе в местечке Машезеро утром за грибами ушла пенсионерка, женщина не вернулась к обеду домой. По телефону она успела сообщить сыну, что заблудилась и не может выйти из леса.

На поиски пенсионерки выехали пожарные Специализированной пожарно-спасательной части города Петрозаводска и спасатели Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

Сильно уставшую заблудившуюся женщину пожарные обнаружили на краю болота. В экстренной медицинской помощи она не нуждалась.