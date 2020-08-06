Серьезный пожар произошел ночью в Карелии

Сегодня глубокой ночью, в 3 часа 27 минут, на пульт пожарно-спасательной службы Сортавальского района поступил тревожный звонок о пожаре в двухэтажном 16-квартирном деревянном жилом доме в поселке Ниэмелянхови.

На место происшествия выехали пожарные из города Сортавала, поселка Хелюля и один пожарный расчет из города Лахденпохья.

Когда первые пожарные прибыли к месту вызова, жильцы успели покинуть горящий дом, огнем была охвачена квартира на втором этаже. В ходе разведки пожара брандмейстеры в квартире на первом этаже обнаружили двух пожилых слабовидящих людей, которые самостоятельно не смогли покинуть горящий дом. Когда люди были спасены, пожарные в течение 15 минут сумели остановить распространение пламени, и дом был спасен от уничтожения огнем.

В результате ЧП была повреждена квартира второго этажа на площади 25 квадратных метров и кровля дома на площади пять квадратных метров.

По предварительным данным специалистов, пожар произошел из-за неисправности в электросушилке для грибов, оставленной на ночь без присмотра. Сейчас по данному огненному происшествию проводится проверка.