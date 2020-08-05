05 августа 2020, 19:17
Происшествия

Серьезная авария произошла на трассе «Кола» в Карелии

В результате столкновения машин оказалось частично заблокировано движение транспорта

Сегодня ближе к вечеру в Сегежском районе на трассе «Кола» произошла серьезная авария. На 726 километре  федеральной автодороги столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

В результате ДТП оказалось частично заблокировано движение транспорта. Авария обошлась без пострадавших, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

На месте дорожного инцидента сотрудники ГИБДД   регулируют движение. Автомобильного затора нет, добавили в ведомстве. Водителей просят заранее снижать скорость при приближении к этому участку и выполнять указания регулировщика.

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Метки: 
ДТП
Сегежский район
новости Карелии
ГИБДД
федеральная трасса
«Кола»
грузовик
транспорт