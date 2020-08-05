Серьезная авария произошла на трассе «Кола» в Карелии

Сегодня ближе к вечеру в Сегежском районе на трассе «Кола» произошла серьезная авария. На 726 километре федеральной автодороги столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

В результате ДТП оказалось частично заблокировано движение транспорта. Авария обошлась без пострадавших, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

На месте дорожного инцидента сотрудники ГИБДД регулируют движение. Автомобильного затора нет, добавили в ведомстве. Водителей просят заранее снижать скорость при приближении к этому участку и выполнять указания регулировщика.