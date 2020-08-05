Женщине грозит наказание за вымышленную историю с изнасилованием

В Калевальском районе женщину заподозрили в заведомо ложном доносе.



По сообщению регионального Следкома, в июне женщина заявила об изнасиловании. Началась проверка. Тогда-то следователи выяснили, что никакого преступления совершено не было, но женщина представила себя жертвой из личных интересов. В итоге она стала фигуранткой уголовного дела. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Также подозреваемой назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

По сообщению СК, женщине за ее слова грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.