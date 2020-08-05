Петрозаводчанин украл у соседа рюкзак с деньгами и вещами

В петрозаводскую полицию обратился 22-летний работник обслуживающей организации, сообщает МВД по РК.

Пока он красил подъезд в одном из жилых домов, кто-то похитил его рюкзак с личными вещами, деньгами и банковскими картами.

Сотрудниками уголовного розыск установлен подозреваемый, ровесник потерпевшего, да еще и проживающий в одном с ним подъезде. Он признался в содеянном и рассказал, что, увидев на первом этаже чей-то рюкзак, решил проверить его содержимое. Найдя внутри одежду, молодой человек похитил ее. Уже дома в карманах брюк отыскал кошелек. Деньги, которые там были (1500 рублей) он потратил на личные нужды, а одежду оставил себе.

Уголовное дело возбуждено по факту кражи.