Житель Карелии обокрал пригласившую его в гости девушку

В полицию Пудожского района обратилась 25-летняя местная жительница. Девушка пожаловалась на то, что из ее квартиры украдены сбережения - пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая описала детали произошедшего. Девушка пригласила к себе в гости друзей. Они засиделись допоздна и остались ночевать у хозяйки жилья. Утром она отлучилась и не стала будить гостей. Когда вернулась, те уже проснулись. Хозяйка проводила их и обнаружила пропажу денег.

Под подозрение попал 22-летний участник вечеринки. Он признался, что догадался, где его знакомая хранит деньги, и забрал их. Украденное было потрачено на алкоголь и продукты.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Причиненный ущерб он возместил. Фото centersoveta.ru