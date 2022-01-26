Житель Карелии ночью взломал продуктовый магазин

В полицию Беломорска обратились представители продуктового магазина. Они рассказали, что ночью кто-то выломал дверь в торговую точку и похитил алкогольную и табачную продукцию, а также корма для животных. Ущерб составил 21 тысячу рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 30-летний мужчина, уже находящийся под следствием за кражу из этого же магазина.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Фото pixabay.com/fsHH