26 января 2022, 15:31
Житель Карелии ночью взломал продуктовый магазин
В Беломорске 30-летнего горожанина подозревают в краже из торгового заведения
В полицию Беломорска обратились представители продуктового магазина. Они рассказали, что ночью кто-то выломал дверь в торговую точку и похитил алкогольную и табачную продукцию, а также корма для животных. Ущерб составил 21 тысячу рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 30-летний мужчина, уже находящийся под следствием за кражу из этого же магазина.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Фото pixabay.com/fsHH