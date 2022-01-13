Житель Карелии нашел чужую карту и отправился в бар

В полицию Пудожа обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что стала получать смс-сообщения о списании денег с банковской карты. Общий ущерб составил 2800 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что деньги потерпевшей похитил 35-летний безработный. Мужчина ехал в такси и нашел там карту. Как оказалось, этим же автомобилем ранее воспользовалась и пострадавшая. Горожанин сразу же отправился в бар, где оплачивал чужой картой алкоголь.

Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела. Фото pixabay.com/Pexels