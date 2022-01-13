13 января 2022, 07:32
Происшествия

Два микрорайона Петрозаводска остались без электричества

Энергетики устраняют повреждение на сетях в карельской столице

Сегодня в 7:05 в Петрозаводске произошло отключение электроснабжения в микрорайонах Ключевая и Зарека. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, причиной произошедшего стало повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения. Энергетики занимаются устранением повреждения.

Ориентировочные сроки возвращения электричества в дома горожан не раскрываются. Фото pixabay.com/Pexels

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Метки: 
Петрозаводск
Ключевая
Зарека
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