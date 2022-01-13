Два микрорайона Петрозаводска остались без электричества

Сегодня в 7:05 в Петрозаводске произошло отключение электроснабжения в микрорайонах Ключевая и Зарека. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, причиной произошедшего стало повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения. Энергетики занимаются устранением повреждения.

Ориентировочные сроки возвращения электричества в дома горожан не раскрываются. Фото pixabay.com/Pexels