Куры сгорели вместе с сараем на юге Карелии

Сегодня ночью в 2 часа 27 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Лахденпохья поступил сигнал о том, что на Ленинградском шоссе горит хозяйственная постройка. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как пожарные уже были на месте происшествия, к этому времени в деревянном строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином.

В результате пожара хозяйственная постройка была значительно повреждена огнем. Площадь возгорания составила порядка 40 квадратных метров. В огне погибло 20 голов домашней птицы.

Причину пожара сейчас устанавливают специалисты, но не исключено, что постройка могла сгореть из-за включенного обогревателя. Сейчас по данному ЧП проводится проверка. Фото pixabay.com/RonaldPlett