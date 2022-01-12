Жительницы Карелии пострадали при покупке билетов на поезд

В полицию Кемского района обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что нашла в Интернете сайт, напоминающий официальный ресурс по продаже железнодорожных билетов. При попытке купить проездной документ она получила сообщение о технической ошибке и предложение использовать карту другого банка, сообщает пресс-служба МВД по РК. В итоге с карты женщины списали 3000 рублей, а сайт оказался заблокирован.

В такую же ситуацию попала и жительница Костомукши. При приобретении билета стоимостью 1500 рублей она лишилась 6000 рублей, а билета так и не получила.

Полиция разбирается в обстоятельствах инцидентов и советует жителям республики использовать только официальные ресурсы, чтобы не стать жертвами злоумышленников. Фото pixabay.com/Evgeny